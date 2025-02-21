Müzisyen Pavel Matckevich İstanbul'da konser verecek
Müzisyen Pavel Matckevich, 23 Şubat'ta İstanbul'da konser verecek.
Evgeny Grinko orkestrasında yıllardır sergilediği başarılı performansıyla tanınan viyolist ve multi-enstrümantalist Pavel Matckevich, Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirdiği solo konserlerine devam ediyor.
Müziklerinde Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve manzaralarından ilham alan Matckevich, 23 Şubat saat 19.00'da Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.
Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi'nin eserlerini kendi besteleriyle harmanlayan sanatçı, konserde repertuvarına Türkçe eserler de ekleyecek.
Etiketler: #Pavel Matckevich
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