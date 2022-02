Müzisyen Kiann, İstanbul'da konser verdi

15 Şubat 2022 Salı, 16:03

Sanatçı Kiann, "Contemporary Night by KIANN" başlıklı konserini Avusturya Kültür Ofisi'nde verdi.

Konserde sanatçıya Sırp çellist Ana Percevic eşlik etti.

Kiann, konserde aralarında "Velvet Dream" (Kadife Rüya), "Freedom" (Özgürlük), "Blue Fire" (Mavi Ateş), "Little Big Dreams" (Küçük Büyük Rüyalar), "Untold Story" (Anlatılmamış Öykü) ve "Like No One Else"in (Başka Kimse Gibi) de olduğu 15 bestesini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sanatçı, kariyerinde farklı müzik türlerini bir araya getirerek, yenilikçi yoluyla kendi çağdaş enstrümantal müziğini yapmayı amaçlıyor.