Dünyaca ünlü DJ David Guetta, video oyununda sanal konser düzenleyecek
Wonder Works Studio, dünyaca ünlü DJ David Guetta'nın popüler video oyun platformu Roblox'ta sanal konser düzenleyeceğini duyurdu. Warner Music ve Roblox ile ortaklaşa sanal ortamda oluşturulacak konser, türünün ilk örneği olacak.
DJ David Guetta, alanında ilk olacak bir etkinlikte sevenleriyle buluşacak ama 'sanal' ortamda. Wonder Works Studio, YouTube'a yüklediği liste dışı videoda, DJ David Guetta'nın Roblox'ta intergalaktik bir partiye ev sahipliği yapacağını belirterek sanal konserin duyurusunu yaptı.
SANAL KONSER DÜZENLEYECEK
Düzenlenecek sanal konserin duyurulmasının ardından David Guetta, "Bu konser üzerinde çalışmak, sanal dünyaya uygun tasarım ve prodüksiyonla inanılmaz yeni bir projeyi hayata geçirmemi sağladı" ifadelerine yer verdi. Ünlü DJ, şimdiye kadar yapacağı en eşsiz şovlardan birine ev sahipliği yapacağını belirtti.
'ŞİMDİYE KADAR SAHNE ALAN EN BÜYÜK YILDIZ'
Roblox Başkan Yardımcısı ve Global Müzik Başkanı Jon Vlassopulos, "Roblox'ta şimdiye kadar sahne alan en büyük yıldızlardan biriyle başka bir büyük sanal konsere ev sahipliği yapmak için Warner'daki arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktan çok heyecanlıyız" sözlerine yer verdi.
KONSER 4 ŞUBAT'TA DÜZENLENECEK
Warner Music ve Roblox geliştiricisi ile ortaklaşa oluşturulan DJ David Guetta'nın konseri, 4 Şubat'ta prömiyer yapacak. Kaçıranlar için ise konserin tekrarı hafta sonu boyunca devam edecek.
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