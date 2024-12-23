Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:51

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:51

Naif Bir Ressamı Kaybettik: Hüseyin Sartaş (1956-21 Aralık 2024)





Türk sanat dünyası, naif ressam Hüseyin Sartaş’ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı. Kalp krizi sonucu 68 yaşında aramızdan ayrılan Sartaş, sanat serüveniyle olduğu kadar hayat hikayesiyle de ilham verici bir figürdü.





1956 yılında Ankara’da, Selanik göçmeni yedi çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Hüseyin Sartaş, erken yaşlardan itibaren sanata yöneldi. İlkokulda öğretmenlerinin yeteneğini fark etmesiyle resim yapmaya teşvik edilen Sartaş, ne yazık ki maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimini ortaokul ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı ve kaportacı çırağı olarak çalışmaya başladı. Ancak, zorlu çalışma koşulları bile onun resim tutkusunu söndüremedi.





Başlangıçta yaptığı resimlerden para kazanmayı düşünmeyen Sartaş, eserlerini yakın çevresine hediye ediyordu. Bir gün, çalıştığı otomobil tamir servisindeki müşteri temsilcisine hediye ettiği bir tablo, hayatının dönüm noktası oldu. Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ, bu tabloyu tesadüfen görerek Sartaş’ın yeteneğini fark etti ve onu sanat eleştirmeni Önder Şenyapılı ile tanıştırdı. Bu bağlantı, Hüseyin Sartaş’ın ilk kişisel sergisini 1989 yılında Ankara’da açmasına olanak sağladı.





Sartaş, bu serginin ardından kaporta ustalığını bırakarak tamamen resim yapmaya yöneldi. Eserlerinde kırsal manzaralar, köy yaşamı ve çocuklar gibi temaları işleyen sanatçı, doğallığı ve sıcaklığıyla izleyicilerini etkiledi. Naif bir üslupla çalıştığı resimleri, hem bireysel sergilerde hem de karma sergilerde sanatseverlerle buluştu. Aynı zamanda birçok sanat ödülünün de sahibi olan Sartaş’ın eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koleksiyonlarında da yer aldı.





Hüseyin Sartaş, sade ve samimi sanat anlayışıyla Türk resim sanatına önemli katkılar sundu. 2024 yılı bitmeden onu kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Sanatıyla yaşamaya devam edecek olan Hüseyin Sartaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.





Sanat dolu bir ömür, eserlerinde hayat bulmaya devam edecek…