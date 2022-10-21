Nancy'nin kendini bulma yolculuğu

21 Ekim 2022 Cuma, 09:11

Nancy Stokes (Emma Thompson) 63 yaşındadır, din eğitimi öğretmenliğinden emeklidir, kocası iki yıl önce ölmüştür, kızıyla geçinemez, oğlunu kocası gibi sıkıcı, öngörülebilir bulur, tutkusuz cinsel yaşamında bir kez bile orgazm olmamıştır. Tüm kurallara uyduğu yaşamında ilginç şeyler yapamadığı için pişmandır. Yeniden genç olduğunu hissetmek, herşeyin önünde aktığını görmek isteyen Nancy özel bir uygulamadan Leo Grande (Darryl McCormack) adlı jigoloyu kiralar. Nancy ile Leo otelde buluşurlar, yarı yaşındaki Leo’nun yakışıklı, kibar, sevecen oluşu Nancy’yi etkiler.

Nancy, hep düş kırıklığı yaşadığını, kendi kendine bile orgazm olamadığını, artık asla orgazm taklidi yapmayacağını söyler Leo’ya. İkinci randevuda Nancy üstesinden gelmek istediklerinin listesini hazırlayarak gelir, her türlü cinsel pozisyonu denemek istemektedir. Nancy’nin hazır olmadığını anlayan Leo onunla dans eder. Nancy Leo’dan izin alarak Leo’nun koluna, omzuna göğsüne dokunur. Dans ve dokunma sahneleri dramatik komedinin etkileyici bölümleridir. Seksi, şehveti, samimiyeti, güç dinamiklerini, insan sıcaklığını karşılıklı deneyimlerler, tıpkı terapi seansındaki gibi birbirlerini iyileştirirler. Diyalogları esprili, uçucu,derindir.

Seks işçiliği yasallaştırılıp kamu hizmeti olsaydı ön yargılar biterdi herkes mutlu olurdu diyerek hipotezler üretirler. Leo Nancy’iye el ele tutuşup televizyon İzlediği, kedi gibi davranmasını istediği, müşterilerini anlatır, herkesin gereksinimleri farklıdır. En yaşlı müşterisi ise 82 yaşındadır.

Bir kaç seansın ardından Nancy ile Leo duygusal ve fiziksel olarak birbirlerini değiştirirler. İyi Şanslar Leo Grande, seksin, şehvetin, zevk almanın, kendini ve bedenini keşfetmenin, ayrıntılı bir portresdir. Kendini bulma yolculuğuna çıkan Nancy itiraflarının ardından öz benliğine kavuşur.

Cinsiyet, seks, ebeveynlerle ilgili 52 Tuesdays, Animals filmerinin ardından yönetmen Sophie Hyde sinemada cinselliğin, seksin tabulaştırıldığını oysa insani, doğal bir ilişki olduğunu açıklıyor. Thompson, kadınlar vücutlarından memnun değillerse zevkte alamazlar. Bedenlerimizi olduğu gibi kabul etmek için ne çok zaman, enerji harcadık diyerek benim yaşımdaki çok sayıda feminist 1960 cinsel devrimi gerçekten bizim için mi yapıldı sorusunu soruyor.

Senaryo İngiliz komedilerinin tanınmış ismi, oyuncu, komedyen, yazar Katy Brand’ın. Brand’ın diyalogları mizah, hiciv, zeka dolu. Film tek mekanda bir otel odasında geçiyor, Sophie Hyde’ın başarılı yönetimi, Thompson ile McCormack’ın yetkin performansları izleyicinin ilgisini sürekli kılıyor. Nancy’nin gerçek adının Susan Robinson olduğunu öğrendiğimiz sahnede Hyde, Bayan Robinson şarkısını Paul Simon ile Art Garfunkel bestelediği, yaşlı bir kadınla (Anne Bancroft) genç bir erkeğin (Dustin Hoffman) ilişkisini anlatan Mike Nichols’un kült romantik komedisi The Graduate’e (Mezuniyet/ 1967) saygıda bulunuyor.

Sophie Hyde’ın yönettiği, senaryosunu Katy Brand’ın yazdığı, Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland, Charlotte Ware, Carina Lopes’in oynadığı Good Luct to You Leo Grande (İyi Şanslar Leo Grande) dış görünüm, kusursuz fizik saplantısından kurtulun, kendinizi sevin, beğenin, kendinize güvenin, inanın diyor.