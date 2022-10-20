Karanlık Su filminin konusu ne, oyuncuları kim? Karanlık Su filminin IMDb puanı kaç?

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:20

Karanlık Su (Dark Water) Walter Salles tarafından yönetilen doğaüstü korku filmidir.

KARANLIK SU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dahlia Williams, kızıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmak için New York'un kenar mahallelerinden birine yerleşir. Dahlia, eski eşiyle aralarındaki velayet davasının sıkıntısını çekerken bir de üstüne baş ağrıları eklenir. Dahlia ve kızının taşındığı yeni evin her yerinden tuhaf ve gürültülü sesler gelmeye başlar. Dahlia'nın tedirginliği, evde koyu renk su lekeleri görünce daha da artmaya başlar. Dahlia birileri ya da bir şeylerin kendiyle oyun oynadığını düşünür. Hikaye sürükleyici bir şekilde ilerken, Dahlia'nın mantıklı düşünebilmesi neredeyse imkansızdır.

KARANLIK SU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Connelly

John C. Reilly

Tim Roth

KARANLIK SU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karanlık Su filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.