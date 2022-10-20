Karanlık Su filminin konusu ne, oyuncuları kim? Karanlık Su filminin IMDb puanı kaç?
2005 yılında vizyona giren Karanlık Su filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Karanlık Su filminin konusu ne? Karanlık Su filminin oyuncuları kim? Karanlık Su filminin IMDb puanı kaç?
Karanlık Su (Dark Water) Walter Salles tarafından yönetilen doğaüstü korku filmidir.
KARANLIK SU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dahlia Williams, kızıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmak için New York'un kenar mahallelerinden birine yerleşir. Dahlia, eski eşiyle aralarındaki velayet davasının sıkıntısını çekerken bir de üstüne baş ağrıları eklenir. Dahlia ve kızının taşındığı yeni evin her yerinden tuhaf ve gürültülü sesler gelmeye başlar. Dahlia'nın tedirginliği, evde koyu renk su lekeleri görünce daha da artmaya başlar. Dahlia birileri ya da bir şeylerin kendiyle oyun oynadığını düşünür. Hikaye sürükleyici bir şekilde ilerken, Dahlia'nın mantıklı düşünebilmesi neredeyse imkansızdır.
KARANLIK SU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Jennifer Connelly
- John C. Reilly
- Tim Roth
KARANLIK SU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Karanlık Su filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- SGK harekete geçti: Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu