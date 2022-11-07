Nar Taneleri'nden Selanik'te en özel konser

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:56

Kentte 2017'de dezavantajlı bireyler ile ailelerinin sosyal hayata katılarak rehabilite olmaları amacıyla kurulan Nar Taneleri Korosu, 5 yılda çok sayıda konser verdi. Avrupa Birliği destekli projeler sayesinde yurt dışına da açılan koro, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'da, Selanik'te düzenlenecek anma programına katılacak. Türkçe ve Yunanca eserlerden oluşan bir repertuvar hazırlayan koro, hem dezavantajlı gruplar adına farkındalık yaratacak hem de ülkelerini temsil edecek. Selanik feribotu ile 8 Kasım'da İzmir'den yola çıkacaklarını anlatan Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, koro provalarının tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi.



'ÜNLÜ SANATÇILARLA KONSERLER YAPTIK'



10 Kasım törenlerinde hem farkındalık yaratmak hem de Türkiye’yi temsil etmek istediklerini belirten Toker, "Engelli çocuğa sahip bir anne, kadın olarak dezavantajlı olmasının yanı sıra engelli annesi olması nedeniyle çift dezavantajlı sayılıyor. Anneler engelli çocuğuyla sosyal yaşama katılamadığı için aynı zamanda sosyal engelli durumunda. Nar Taneleri Korosu'nu kurarken engelli gençler ve annelerinden yola çıkarak, bir program oluşturduk. Annelerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlıyoruz. Ünlü sanatçılarla konserler yaptık. Hedef büyüttük ve yurt dışına açılmaya karar verdik. Projemiz destek kazandı. Ağustos ayında 1 haftalığına Bulgaristan'a gidip, bir festivale katıldık. Koromuz ilgi gördü. Selanik Başkonsolosluğu ile yazıştık. Bizi davet ettiler" dedi. Toker, 12 kişilik koronun iki halkın ortak kültür ürünü olan şarkıları seslendireceğini de dile getirdi.



'İKİMİZ DE SOSYALLEŞİYORUZ'



Otizmli Tuna Coşkun'un (35) annesi Ayşe Coşkun, emekli öğretmen olduğunu belirterek, ömrünü oğluna adadığını söyledi. Coşkun, "Tuna'm, burada çok mutlu. Emekli öğretmenim. Yıllarımı oğlum Tuna için harcadım. Onu şekillendirdim" dedi.

Otizmli Bora Biber'in (22) annesi Seda Biber ise koro sayesinde sosyalleştiklerini dile getirerek, "Uzun zamandır Nar Taneleri bünyesinde eğitim alıyoruz. Ama koroya bu yıl katıldık. Bora piyano çalıyordu. Koroda şarkı söylemeye çalışıyor. İkimiz de sosyalleşiyoruz. Hem Bora hem ben arkadaşlık ediniyoruz. Çok heyecanlıyız. Atatürk'ün evini ziyaret edip, şarkılar söyleyeceğiz" diye konuştu.



'HAYATIMIZ MÜZİK OLDU'



Otizmli Eren Arıcan'ın (16) annesi Hülya Arıcan da şunları söyledi:

"Eren, 3 yaşında otizm tanısı aldı ve özel eğitime başladı. 7 yaşından itibaren müzik derslerine başladı. Otizm korosuna katıldı. Akademik kariyerimize de müzik ile devam etmeye başladık. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 11'inci sınıfta okuyor. Piyano ve kanun çalıyor. Ona hep destek oluyorum. Müzikle iç içeyiz. Evde de çalışıyoruz. Hayatımız müzik oldu. Müzikle beraber Eren kendini çok geliştirdi, sosyalleşti. Başlangıçta konserlere çıkmak istemiyordu. Şimdi yaklaşık 2-3 saat sahnede kalabiliyor. Sabrı öğrendi."