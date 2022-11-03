Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koyacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Üç Tenor" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda bu sezon da tekrar sahneye konulacak.
Konserde SAMDOB solistleri Hakkı Balkaş, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin'e piyanist Diego Moccia eşlik edecek.
"Üç Tenor" konserinde "New York New York", "Santa Lucia", "O Sole Mio", "La Donna e Mobile", "Funiculi Funicula", "Granada" gibi dünyaca ünlü şarkıların yanı sıra "Çalın davulları", "Karahisar Kalesi", "Sabahın seherinde" gibi türküler seslendirilecek.
Konser, saat 20.00'de başlayacak.
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