Natalie Portman, Lena Dunham imzalı romantik komedinin başrolünde...
Black Swan ve May December gibi filmlerle tanınan Natalie Portman'ın yeni projesi belli oldu.
Natalie Portman, Lena Dunham'ın yazıp yöneteceği romantik komedi filminin başrolü olmaya hazırlanıyor.
Filmin özeti şöyle: "Başarısız bir ilişkide on yıl geçirdikten sonra, başarılı çift terapisti Ally (Portman) 40 yaşına girmektedir ve en yakın arkadaşı tarafından tekmelenerek ve çığlık atarak umutsuz New York flört sahnesine geri itilir. Ancak Ally, Manhattan'da 50'li yaşlarında başarılı bir adam olan Alan'la umut verici, daha geleneksel bir ilişkiye başladığı sırada, hayatını zıt yönlere çekilmiş bulur. Romantik bir dönüm noktası tam anlamıyla bir kimlik krizine dönüşürken arzularını anlamlandırmaya çalışır."
Black Swan ve May December filmlerinin yıldızı Portman'ın Guy Ritchie'nin Fountain Of Youth ve Cathy Yan'ın The Gallerist filmleri de yolda.
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