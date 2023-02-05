National Portrait yeniden açıldı
Yaklaşık üç yıldır devam eden yenileme sürecinden sonra haziran ayında yeniden açılacak olan Londra’daki National Portrait Gallery (NPG) sanatseverlerin merakla beklediği önemli sergilerle dönüyor. Müzenin sergilerden biri Beatles müzik grubunun üyelerinden Paul McCartney’nin çektiği fotoğraflardan oluşacak.
Daha önce görülmemiş olan fotoğraflar, 28 Haziran’da açılacak olan “Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm” başlıklı sergide görülebilecek. 200’den fazla fotoğraf, McCartney tarafından Aralık 1963 ve Şubat 1964 tarihleri arasında çekildi.
National Portrait Gallery’nin ev sahipliği yapacağı bir diğer sergi, 1893-1975 yılları arasında yaşamış olan renkli portre fotoğrafçısı Yevonde’un eserlerinin yer alacağı “Yevonde: Life and Colour”.
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