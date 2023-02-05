National Portrait yeniden açıldı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 03:48

Daha önce görülmemiş olan fotoğraflar, 28 Haziran’da açılacak olan “Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm” başlıklı sergide görülebilecek. 200’den fazla fotoğraf, McCartney tarafından Aralık 1963 ve Şubat 1964 tarihleri arasında çekildi.

National Portrait Gallery’nin ev sahipliği yapacağı bir diğer sergi, 1893-1975 yılları arasında yaşamış olan renkli portre fotoğrafçısı Yevonde’un eserlerinin yer alacağı “Yevonde: Life and Colour”.