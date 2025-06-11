Nazım Hikmet Eyüpsultan'da anılıyor

Eyüpsultan Belediyesi, “Aşık Veysel’den Yaşar Kemal’e; Petöfi’den Nâzım Hikmet’e” uzanan yazarları, şairleri, ozanları anlatan serginin eşliğinde, Galeri Eyüpsultan’da “Edebiyat Söyleşileri” düzenliyor. Bu kapsamda Türk şiirini dünyaya tanıtan, şiirleri elliden fazla dile çevrilen Nâzım Hikmet, ölümünün 62’nci yıl dönümü nedeniyle Eyüpsultan’da düzenlenecek söyleşiyle anılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ve Nâzım Hikmet Vakfı iş birliğinde düzenlenen anmada, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral ile Vakıf Başkanvekili Özcan Arca’nın konuk olacağı Nâzım Hikmet söyleşisi gerçekleşecek. Program, Galeri Eyüpsultan’da 11 Haziran(bugün)saat 18.30’da yapılacak. Sözlerin, şiirlerin ve dinletinin yer alacağı anma ücretsiz ve halka açık olacak.



