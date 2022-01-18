Nâzım Hikmet unutulmadı
Usta şair Nâzım Hikmet'in doğum gününde Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde “Memleketimden İnsan Manzaraları” sahnelendi.
Nâzım Hikmet, 120. doğum yıldönümünde etkinliklerle anıldı. Usta şairin doğum gününde, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Nâzım Hikmet’in eseri olan ve Rutkay Aziz’in kurgulayıp yönettiği; “Memleketimden İnsan Manzaraları” sahnelendi.
Etkinliğin ikinci gününde ise yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı, “Nâzım Hikmet 120 Yaşında, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 30 Yaşında” adlı gösterildi. Yapımcılığını Nâzım Hikmet Vakfı ve Bir Yudum İnsan Filminin üstlendiği belgeselde, Nâzım Hikmet’i oyuncu Şahin Sancak canlandırdı. Çekimleri Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi ve Moskova’da yapılan belgeselde, Nâzım Hikmet’in hayatından özel kesitler yer aldı.
Belgeselin ardından Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası dinletisi yapıldı.
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