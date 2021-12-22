NDS Edebiyat Ödülü, Gergedan romanıyla Mine Söğüt'e

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

NDS büyük salonda öğrencilerin hazırladığı tören ve konuşmalarla büyük jürininkilerden çok daha içten ve özgün bir havada geçen ödül törenine katılan Mine Söğüt, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada “Ödülleri pek sevmem, kültür sanat eserlerinin birbiriyle yarıştırılmasını doğru bulmuyorum. Bunun için kendim hiç yarışmaya başvurmam. 20 yıllık yazın hayatımda aldığım bu ilk ödülün beni mutlu etmesinin nedeni, sizin gibi gençler, gerçek okurlar tarafından verilmesi. Bana ödül verdikleri için değil, Gergedan’ın içindeki öfkeyi ve isyanı anladıkları için gençlere teşekkür ederim. Öğretmenlerine de öğrencilerini gerçek edebiyatla buluşturdukları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Mine Söğüt’ün Gergedan isimli hikâye kitabı, 2020 yılı NDS Edebiyat Ödülü seçkilerindendi ve büyük jüri tarafından fazla sert olduğu için birinciliği kaçırmıştı. Gençler ise her zamanki gibi daha cesur çıktılar ve bu öykülerdeki isyanı duyumsayarak ödül verdiler. Ödülü verme nedenlerini açıkladıkları konuşmada NDS Gençlik Jürisi’nin dünyadaki gençlik jürileri içinde önemli bir yeri olduğunu vurguladıktan sonra “15 hikâye boyunca modern yaşamın bütün vahşetini biraz satirik, biraz absürt bir biçimde anlatması” olarak değerlendirdiler. NDS’li gençler ödül töreninde bir de orkestralarıyla rock parçası seslendirdiler. NDS Fransız Lisesi jürisi 10 yıldır bir sene Türk, bir sene Türkçeye çevrilmiş Fransız edebiyatı eserlerinden birine ödül veriyor. Ayrıca liseli gençlerin oluşturduğu gençlik jürisi de kendi birincilerini seçiyor.