Necati Tosuner’e onur ödülü
Kartal Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, 25 Eylül’de kapılarını açtı.
Kartal Kitap Fuarı’nın onur konuğu, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Necati Tosuner’e ödülü ise bir törenle 28 Eylül’de verildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından ödülün verilmesinin ardından, Melih Yıldız tarafından KE Sahne’de Necati Tosuner ile bir söyleşi yapıldı.
YAZMA İHTİYACI...
Tosuner, Yıldız’ın edebiyata nasıl başladığı şeklindeki bir sorusuna, “Görüyorsunuz bu yaşta bu coşku, belki de edebiyatın tanımıdır bu. Yazarın yazarken duyduğu coşkuyu, gördüğünü okuyana aktarabilmesidir önemli olan. Benim edebiyata başlama nedenim; elbette ki gençtim, çocuktum ama standartlara uygun bir yapım olmadığı için toplumda garipsenen bir durum vardı. Necati sözü yine kamburuna getiriyor, diyeceksiniz ama onsuz da olmuyor. Onları anlatmak ihtiyacı yazmaya beni yönlendirdi. Ama ancak üçüncü kitabımın adını ‘Kambur’ koyabildim...”
Tosuner, söyleşi sonrası İş Bankası Kültür Yayınları standında okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de edebiyatseverlerle sıraya girerek Tosuner’e kitaplarını imzalattı.
Kartal Kitap Fuarı çeşitli yazarların, sanatçıların katılacağı söyleşiler ve imza günleri le 3 Ekim’e kadar devam edecek.
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