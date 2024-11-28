Necip Fazıl Kısakürek’in 'Bir Adam Yaratmak' eserinin film çekimleri tamamlandı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:40

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:40

Necip Fazıl Kısakürek’in edebiyatımızın önemli eserlerinden biri kabul edilen 'Bir Adam Yaratmak' tiyatro oyunu, 87 yıl sonra beyaz perdeye uyarlanıyor. Çekimleri tamamlanan filmin, uluslararası festivallerde yer alarak Kısakürek’in eserini dünyaya tanıtması ve 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

Eser, ilk kez 1937-1938 sezonunda Muhsin Ertuğrul tarafından Şehir Tiyatroları’nda sahnelenmiş; 1977 yılında ise Yücel Çakmaklı tarafından üç bölümlük bir dizi olarak televizyona uyarlanmıştı. Yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği yeni sinema uyarlamasının başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Gülper Özdemir yer alırken, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli ve Caner Topçu gibi isimler de kadroda bulunuyor.

GİŞEYE ACELEMİZ YOK

Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeye destek verdi. Çekimlere 7 Ekim’de Üsküdar’da başlandı ve 22 günde tamamlandı. Yönetmen Murat Çeri, sürecin başarıyla ilerlediğini belirterek, “Esere inandığımız için çekimler çok iyi geçti. Oyuncuların ve ekibin inancı sayesinde samimi ve uyumlu bir ortam oluştu” dedi. Çeri, projenin titizlikle hazırlandığını vurgulayarak, “Planladığımız sürede bitirdik ve istediğimiz sonuçları elde ettik” ifadelerini kullandı.

Kurgu sürecinde olduklarını belirten Çeri, “Ses, renk düzenlemeleri ve CGI işlemleriyle birlikte 3-4 aylık bir kurgu aşaması bizi bekliyor. Hedefimiz, filmi uluslararası festivallerde tanıtmak. Gişeye acelemiz yok; önce dünya prömiyerini yapmayı, ardından Türkiye’deki festivallerde yer almayı planlıyoruz” dedi.

Çeri, Necip Fazıl’a olan hayranlığını da dile getirerek, “Bir Adam Yaratmak’ı lisedeyken tiyatroda izlediğimde çok etkilenmiştim. Filmini yönetmek benim için büyük bir onur” diye konuştu.