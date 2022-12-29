Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema filminin konusu ne? Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema filminin oyuncuları kim? Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema filminin IMDb puanı kaç?
Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema (Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer), yönetmenliğini ve senaristliğini Andrey A. Tarkovskiy'nin üstlendiği, 2019 yapımlı bir belgesel filmidir.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR DUA OLARAK SİNEMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Tarkovsky'nin hayatını ve işini anlatan belgesel, yönetmenin hikayeyi kendisinin anlatmasına izin verirken anılarını, sanata bakışını, sanatçının kaderi ve insan varlığının anlamı üzerine düşüncelerini bizlerle paylaşıyor.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR DUA OLARAK SİNEMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Andrei Tarkovsky
ANDREY TARKOVSKİ: BİR DUA OLARAK SİNEMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Andrey Tarkovski: Bir Dua Olarak Sinema filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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