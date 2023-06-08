Nejat Eczacıbaşı konserle anıldı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:17

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Başkanı Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ‘Hoşgeldiniz’ konuşmasında, “Genç müzisyenlerin hayallerinin bir parçası olmaktan gerçekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diyerek topluluğun kültür sanat ve spora da destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Konserin konuk sanatçıları (İKSV) 2014 Onur Ödülü’nü alan piyanist Gülsin Onay ve İKSV’nin 2012 yılında başlattığı, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün ilkine değer görülen, Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi olan ilk Türk sanatçı Hande Küden’di. Baş kemanda 2019 Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü alan Elvin Hoxha Ganiyev’in olduğu orkestra E. Elgar, “Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad” ile başladığı konserde A. Vivaldi, “İki Çello için Konçerto”, J. S. Bach, “İkili Konçerto” ve “İki Piyano için Konçerto” ve A. Vivaldi’nin, “Dört Piyano için Konçerto” eserlerini seslendirdi. Dokuz solistli konserde piyanistler Gülsin Onay, İris Şentürker, Gökhan Aybulus, Ezgi Göktürk, Özgür Ünaldı; çellistler Melih Kara, Nil Kocamangil ve keman sanatçıları Hande Küden ile Elvin Hoxha Ganiyev birlikte aynı sahneyi paylaşıyor olmanın mutluluğunu seyirci ile birlikte yaşadılar.

Resimaltı: Faruk Eczacıbaşı ve Festival yöneticileri sanatçıların mutluluğunu paylaştılar

On bir yaşında festivalin açılışını yapmış olan Ganiyev, “Sanatın gelişimine büyük katkılarda bulunan Eczacıbaşı ailesinin kurduğu bir vakfın bursiyeri olmak, onların konserlerinde yer almak benim için çok özel. Benim için çok değerli olan bu festival her sene daha ve daha fazla uluslararası çapta tanınıyor. Bu konser için hepimiz farklı şehirlerden farklı ülkelerden geldik ama herkes birer yıldız müzisyen olduğu için çok büyük bir programı, birbirimize hızla adapte olarak, kısa sürede çaldık” diyerek güzel bir konser çıkarmanın mutluluğunu ifade etti. Vakfın ilk bursiyerlerinden çellist Melih Kara ise, “Cenevre Konservatuvarında iken aldığım bursun çok büyük katkısı oldu. Bu destekler sürdüğü müddetçe Türkiye’de müziğin kalitesi yüksek olacak” diyerek onlara ve bundan sonra geleceklere destek verecekleri için vakfa ve onları yıllar sonra bir araya getiren festivale çok teşekkür etti.