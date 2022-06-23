Mert Fırat’tan Devlet Bahçeli’ye ‘Netflix’ tepkisi

23 Haziran 2022 Perşembe, 15:52

Oyuncu Mert Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır” sözlerine tepki gösterdi. Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın yüzde 70’i yoksulluk sınırı altında yaşıyor ama tek derdimiz var, Netflix ve Cem Yılmaz…" dedi.

Avrupa'nın en yüksek enflasyonu,

halkın %70’i yoksulluk sınırı altında yaşıyor, ekmek 5 tl, benzinin litresi 30 tl, elektirik kiradan pahalı. Ama tek derdimiz var, Netflix ve Cem Yılmaz…

#CemYılmaz — Mert FIRAT (@mert__firat) June 23, 2022

Fırat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en yüksek enflasyonu, halkın yüzde 70’i yoksulluk sınırı altında yaşıyor, ekmek 5 TL, benzinin litresi 30 TL, elektrik kiradan pahalı. Ama tek derdimiz var, Netflix ve Cem Yılmaz… Vallahi paralı ve şifreli, yani isteğin seyredebilirsin. Hatta sözleşmeyle de kabul ediyorsun, o derece yani…”

TROLLER SALDIRINCA YANIT VERDİ

Fırat’ın bu yöndeki eleştirilerine ise troll gruplarından saldırılar yapıldı. Mert Fırat, trol saldırılarına da yanıt vererek, “Gerçek rakam paylaşmaya “siyaset” diyen, gündemi sanatçı ya da akademisyen taşlatarak ‘illüzyon’ ile değiştirmeye çalışan, TÜİK verisine paylaşımına ‘yalan’ diyen, Resmî Gazete yayınını ‘inanmayın’ diyen kim ise o trolldür. Trollerde uzak durun, inanmayın sevgili kardeşlerim” mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında Netflix'i hedef göstererek, "Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfretmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz? Bir yanda magazin programlarıyla gözümüzün içine sokulan bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer yanda bu hayatları yaşayanların özgürlükçü ve hümanist poz vermeleri çelişkidir, alçak bir kumpastır" dedi.