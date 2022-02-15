Netflix dizisi Bridgerton'ın 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

15 Şubat 2022 Salı, 17:17

Aralık 2020'de yayınlanan ilk sezonuyla Netflix dizileri arasında ilk bir ayında tüm dünyada en çok izlenen yapım olma başarısını gösteren Bridgerton'ın merakla beklenen 2. sezonundan fragman yayınlandı. Julia Quinn'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Bridgerton'ın yeni sezonu, 25 Mart'tan itibaren Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İkinci sezon, ailesinin adını devam ettirmek için yüksek standartlarını karşılayabilecek bir eş arayışında olan Anthony Bridgerton ile kız kardeşler Kate ve Edwina'nın yollarının kesişmesiyle yaşananlara odaklanacak.



