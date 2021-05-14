Bridgerton'ın yapımcısı açıkladı: Regé-Jean Page neden ikinci sezonda yer almayacak?
Bridgerton'ın baş yapımcısı Shonda Rhimes, ikinci sezonda Regé-Jean Page için muhtemel küçük bir rolün "mantıklı olmadığını" söyledi.
Netflix'in popüler dönem dramasının ilk sezonunda Hastings Dükü'nü canlandıran Page, ikinci sezonda yer almayacak.
Page'in diziden ayrılışı, aktörün Nisan'da karakterinin başından beri sadece birinci sezonda yer almasının planlandığını açıklamasıyla duyurulmuştu.
Rhimes ve Netflix yöneticisi Bela Bajaria, The Hollywood Reporter'a verdikleri röportajda Page'in dizi dışında bırakılması kararına değindi.
Bajaria, Julia Quinn'in yazdığı ve dizinin uyarlandığı Bridgerton roman serisinin "yaptıkları işi gerçekten belirlediğini" söyledi.
Bajaria şu ifadeleri kullandı:
"Yeteneklilerin inanılmaz bir deneyim yaşamasını ve anlattıkları hikayeyi özgün biçimde anlatmalarını istiyoruz, 'Ah, buraya gelip şu ufak şeyi yapabilir misin?' gibi bir şey istemiyoruz. Yani, bu tatmin edici mi? Oyuncuların yapmak istediği şey bu mu? (Page) hikayesini teslim etti."
Yapımcı Rhimes da, "Sonu olan, tamamlanmış, çiftin neden bir arada olamayacağına dair 14 farklı sebep bulunmayan veya açık konuşmak gerekirse Regé'nin bir başkasının aşk hikayesinin arka planında durmadığı bir romantik öyküyü anlatabilme fikri beni heyecanlandırmıştı" dedi ve ekledi: "Bu mantıklı değil."
Grey's Anatomy'nin yapımcısı ve yaratıcısı Rhimes ayrıca şunları söyledi:
"Herkesin 8 bölüm izlediğimiz (bir karakter yüzünden kendine hakim olamamasına) çok şaşırdım. Ama belli ki Regé harika bir aktör, harika bir iş yaptı ve insanlar da buna karşılık verdi."
Bridgerton'ı halihazırda Netflix'te izlemek mümkün.
Kaynak: Independent Türkçe
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