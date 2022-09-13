Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

13 Eylül 2022 Salı, 09:57

Yurttaşlar ekonomik krizle müvcadele ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Netflix Türkiye de 2022 yılında abonelik fiyatlarına ikinci zammı yaptığını duyurdu. Zam haberinin ardından yurttaşlar Netflix Türkiye'nin zamlı fiyatlarını merak ediyor.

NETFLİX'E NE KADAR ZAM GELDİ?

Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.

NETFLİX TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi. Nisan 2022’de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL‘ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL’den 93,99 TL‘ye artış gösterdi.