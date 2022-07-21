Netflix'ten şifre paylaşımını yasaklama hamlesi: 'Ev ekle' özelliği

21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:27

Bazı Latin Amerika ülkelerinde 22 Ağustos tarihinden itibaren Netflix'te 'Ev ekle' özelliği yer alacak. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, eklenen ev dışında bulunan bir televizyon ya da aygıt üzerinden Netflix'e bağlanması durumunda ek ücret ödeyecek.

Sputnik'in aktardığı habere göre, söz konusu özelliklerin ilk test edildiği ülkeler olan Arjantin'de bu ek ücret aylık 2.26 dolar, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, El Salvador ve Guatemala'da ise aylık 2.99 dolar olarak belirlendi.

Netflix'in genel üyeliğine abone olan kullanıcılar fazladan bir ev, standart plan üyeleri fazladan iki ev, premium plandakiler ise fazladan üç ev ekleyebilecek.

Bu ilave evleri satın almayı tercih eden aboneler, Netflix ayarlarındaki 'evleri yönet' özelliği aracılığıyla hesaplarının nerede kullanıldığını kontrol edebilecek ve istedikleri zaman ek evleri kaldırabilecekler.

Kullanıcıların hangi evden platforma eriştiğini ise Netflix, IP adresi, cihaz kimliği ve hesap etkinliği üzerinden tespit edecek.

Standart ve premium plan üyeleri birlikte yaşamadıkları en fazla iki kişi için profil açabilecek ve bu kişiler kendilerine ait profil ve şifrelere sahip olacaklar.

Konuya ilişkin salı günü açıklama yapan Netflix Ürün İnovasyonu Direktörü Chenyi Long, "Günümüzde insanların haneler arasında hesap paylaşıyor olması, hizmetlerimize yatırım yapma ve geliştirme konusundaki uzun vadeli kabiliyetimizi baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Netflix Nisan ayında, 100 milyon kullanıcının şifre paylaştığını duyurmuş, bunun üzerine çalışmalar başlatılmıştı.