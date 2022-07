Netflix, Microsoft ile anlaştı

Bu yılın başlarında üzücü bir kazanç raporuyla karşı karşıya kalan dijital yayın platformu Netflix, daha ucuz, reklam destekli bir abonelik planı üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu hafta da şirket, Microsoft ile yeni plan için çalıştığını duyurdu.

Şirket Microsoft’un daha ucuz bir seçenek sunacağını belirtti.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Netflix, mayıs ayında daha fazla abone çekmek için daha düşük fiyatlı bir sürüm sunacağını belirtti.

Bu duyuru ise şirketin on yıldan fazla süredir ilk abone kaybını bildirmesinin ardından geldi. Yaptığı açıklamada ise akış hizmeti, ‘teknoloji ve satış ortağı’ olarak Microsoft’u seçtiğini açıkladı.

Netflix’in COO ve Baş Ürün Sorumlusu Greg Peters, Microsoft’un katılımıyla ilgili açıklama yaptı:

"Microsoft, reklam destekli yeni bir teklif oluşturmak için birlikte çalışırken, tüm reklamcılık ihtiyaçlarımızı destekleme konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahiptir. Daha da önemlisi, Microsoft, üyelerimiz için güçlü gizlilik korumalarının yanı sıra hem teknoloji hem de satış tarafında zaman içinde yenilik yapma esnekliği sundu."

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf