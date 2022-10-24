New York'ta "Türk Müziği Resitalleri" rüzgarı esecek
New York Türkiye Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde 27 Ekim-4 Kasım'da Türk Müziği Resitalleri düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Türk müziği bu hafta New York’ta müzikseverlerle buluşacak.
Türk müziğinin yerelden evrensele taşınması ve müzikal zenginliğin yurt dışındaki müzikseverlere ulaştırılması amacıyla düzenlenen Türk Müziği Resitalleri kapsamında ilk olarak 27 Ekim'de Secret Trio grubu konser verecek.
Serkan Çağrı
Etkinlik serisi, 28 Ekim'de Türk ve Balkan Müzik kültürü konusunda düzenlenen bir workshop (atölye) ile devam edecek.
Türk klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Türk asıllı başarılı müzisyen İsmail Lumonovski’nin Türkevi’nde gerçekleştirecekleri atölye etkinliğinde, Türkiye’den Balkanlara uzanan müzik kültürünün izleri örneklemelerin yanı sıra teknik ve bilimsel anlatımlarla katılımcılara aktarılacak.
Ayrıca 28 Ekim’de New York Başkonsolosluğunca Türkevi'nde Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenlenecek.
Nükhet Duru
Resepsiyonda Serkan Çağrı ve Marius Van Den Brink Trio sahne alacak. Bu performansa ünlü caz saksafon sanatçısı İlhan Erşahin konuk sanatçı olarak katılacak.
Türk Müziği Resitalleri 4 Kasım’da Serkan Çağrı ve Nükhet Duru’nun New York’ta verecekleri konserle sona erecek.
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