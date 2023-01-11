Neyya Edebiyat’tan ‘Gazhane Belleği Öyküleri’

Yayınlanma: 11.01.2023 - 00:03

Güncelleme: 11.01.2023 - 00:03





“Kişisel ve toplumsal tarihimizdeki yeriyle geçmişten günümüze kesintisiz bir ilişkinin sahnesi olmuş Hasanpaşa Gazhanesi, bu sefer başka bir anlatıya mekân oluyor. Tüm bu tarihsel ve ilişkisel süreci görünür kılmak için sözlü tarih ve anlatılarla beslenen bir çalışmayı hayata geçirdik. Burada yazılanlar mekânsal ve zamansal bir yolculuğun ve onu yaratan iklimin hikâyesidir.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu

Nükhet Eren Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nce hazırlanan ve önsözünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kaleme aldığı Gazhane Belleği Öyküleri kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları tarafından okuyucularla buluşturuldu.

İstanbul’a gaz sağlayan ve 130 yıllık bir yapı olan, pek çok kişinin yaşamına değen, Gazhane çalışanlarının ve mahallelinin anlatıları ile tanıklıklarından yola çıkılarak kaleme alınan kurmaca öykülerin yer aldığı kitapta, Gazhane’nin onlarca yıllık belleğinin panoraması sunuluyor.

İBB tarafından düzenlenen “Gazhane Belleği Öykü Atölyesi”nde bir yıla yakın süren ortak bir çalışmanın ürünü olan Gazhane Belleği Öyküleri’nde, Gazhane’de çalışmış kişilerin ve mahalle sakinlerinin gerçek yaşam öykülerinden yola çıkılarak kaleme alınan 27 öykü ve bir şiir yer alıyor. 308 sayfalık kitap, hem fabrikanın hem de Hasanpaşa semtinin belleğini oluşturuyor.

Gazhane Belleği Öyküleri / Neyya Edebiyat / İBB Kültür Varlıkları / 308 s. / 2022.