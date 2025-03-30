NHKM’den çağrı: ‘Hep bir ağızdan söylenecek şarkılar için!’

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan protestoların ardından bir çağrı da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden geldi.

NHKM’den çağrı: ‘Hep bir ağızdan söylenecek şarkılar için!’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 19:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte tüm Türkiye’de başlayan protestoların ardından Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden (NHKM) de bir çağrı geldi. 

NHKM'nin çağrısı şöyle:

"NHKM çağırıyor:

Hep bir ağızdan söylenecek şarkılar için!

Umutsuzluğa yer olmadığını gösteren halkımızı ve karanlığı aydınlatan gençleri selamlıyoruz.

Son bir haftada yaşananlardan NHKM adına çıkardığımız görevi paylaşmak istiyoruz.

Kimi zaman abartılı övgülerin kimi zaman ölçüsüz yergilerin hedefi olan gençlik, ülkeye bir kez daha memleketten umut kesilmeyeceğini gösterdi.

Bu umudun peşinden gitmeye devam edeceğimizi ve onu büyütmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan etmenin, gençlerle dayanışmanın tam zamanıdır.

Genç sanatçı ve sanatçı adaylarıyla dayanışmayı görev sayacak tüm sanatçı dostlarımıza da çağrımızdır:

Geleceğine sahip çıkmak için ayağa kalkan gençlerle kol kola girmek, birlikte düşünüp birlikte üretmek için görev başına, örgütlenmeye!

Bu bereketli toprakların halkına yakışır bir sanatsal üretimi birlikte örgütleyelim."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Nazım Hikmet Kültür Merkezi

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