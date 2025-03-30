Memet Ali Alabora Londra'da Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestoya katıldı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 13:34

Güncelleme: 30.03.2025 - 13:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Bu kapsamda, Londra'da da çeşitli protesto gösterileri düzenlendi.?

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Memet Ali Alabora, katıldığı protestolardan fotoğraflar paylaştı.





Londra'da gerçekleştirilen gösterilere katılan Alabora paylaşımına "Kurtuluş yok tek başına" notunu düştü.

GEZİ DAVASI VE SONRASI

Gezi Parkı eylemleri sırasında etkin rol oynayan Memet Ali Alabora hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Alabora, yaklaşık dokuz yıl önce İngiltere'ye yerleşti. ?

LONDRA'DAKİ PROTESTOLAR

Londra'da, CHP İngiltere Birliği'nin öncülüğünde düzenlenen protestolarda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kınandı. Protestocular, Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Downing Street'e kadar yürüdü ve İmamoğlu'na desteklerini ifade etti.