İmamoğlu protestolarının ardından dikkat çeken 'erken seçim' anketi: Yüzde 63.5 'evet' diyor!
Ser Araştırma’nın 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anketinde, katılımcılara “Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?” sorusu yöneltildi. Buna göre, anket katılımcılarının yüzde 63.5’i bu soruya “Evet” yanıtını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber başlayan Türkiye çapındaki protestoların yankıları sürüyor.
Muhalefetin ‘erken seçim’ çağrıları da hız kazanmışken anket şirketlerinden dikkat çekici sonuçlar gelmeye başladı.
YÜZDE 63.5 ‘EVET’ DİYOR!
Ser Araştırma’nın (SER-AR) 24-27 Mart tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin seçmen ile CATİ yöntemi ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?” sorusu yöneltildi.
Anket katılımcılarının yüzde 63.5’i bu soruya “Evet” yanıtını verdi.
Erken seçim istemediğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 33,2 olurken, “Fikrim Yok” yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,3 oldu.
Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?— SER-AR (@SerArastirma) March 30, 2025
Evet : % 63,5
Hayır : % 33,2
Fikrim yok : % 3,3
24-27 Mart tarihleri arasında, 26 İl(Nuts-2), 2000 seçmen CATİ, güven aralığı %95, hata payı ±%1,5 olarak belirlenmiştir. #RecepTayyipErdoğan… pic.twitter.com/fXxqsCXX3T
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