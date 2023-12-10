Selim Bayraktar ekranlara dönüyor, yeni dizisi belli oldu

Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde başrol oynayan Selim Bayraktar yeni bir proje ile ekranlara dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:45
Selim Bayraktar ekranlara dönüyor, yeni dizisi belli oldu
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Muhteşem Yüzyıl'daki Sümbül Ağa rolüyle hafızalara kazınan Selim Bayraktar, başarılı performansları ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. "Ottoman Rising" ve "Destan" dizilerindeki rolleriyle dikkat çeken oyuncu ayrıca HBO'da yayınlanan "Succession" dizisinde de konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Son olarak, Selim Bayraktar'ın TRT1'in "Fatih" dizisinde Çandarlı Halil Paşa rolünde seyirci karşısına çıkacağı belirtiliyor. Dizide, Fatih Sultan Mehmet'i Serkan Çayoğlu'nun canlandıracağı ve Fikret Kuşkan, Ayşegül Günay, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak gibi ünlü isimlerin de başlıca rolleri üstleneceği ifade ediliyor. Şafak Bal'ın yöneteceği bu dizide, tarihi konular ve dönemsel hikayeler ele alınarak izleyicilere sunulacak.


Serkan Çayoğlu selim bayraktar Fatih

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