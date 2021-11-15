Nihat Kahraman’ın “Anakronik Bir Olay” başlıklı sergisi açıldı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Nihat Kahraman’ın, “Anakronik Bir Olay” başlıklı sergisi Taurus AVM asma katta (Konya Yolu No.190, Çankaya/Ankara) açıldı. 11 Aralık’a değin açık kalacak sergi üzerine sanatçı ile ayaküstü bir söyleşi yaptık:

- Resimlerinizde çizgilerle renkler bir kardeşlik oluşturuyor. Farklı bir anlatım biçimi...

Resimlerimde çizgiler ve renkler salt ve yalın resimsel unsurlar ve değerler olarak kullanılmışlardır. Çünkü, her renk kendi değerini ve niteliğini yitirmeden resim yüzeyinde yani sanatsal anlatım sahnesinde yerini almalıdır. Salt resim yapmaktan çok, resmi bir sanat aracı olarak kullanıyorum. Bu yüzden her rengin ve çizginin bir var olma nedeni vardır. Ayrıca, renkler ve çizgiler kendi görev dağılımları içinde uyumludurlar.

- İnsanlarınızın yüzünü çizmemenin sizin için bir anlamı var mı?

İnsanların yüzlerinin olmaması bir tercihtir. Belirli bir insanın, şu veya bu kişinin suretini yapmaktan çok, resmi seyredenin kendi yaşamıyla özdeştireceği ,tanıdık birinin, seyircide kimlik bulacak bir kişinin yüzüdür çizdiğim.

- Serginizin adından yola çıkarsak geçmiş ile bugünü bütünleştirmeyi mi istediniz?

Serginin adı “Anakronik Bir Olay” geçmişle gelecek arasında sürekliliği, çok boyutlu ve kesintisiz bir yaşam biçiminin gündemde tutulması, önerilmesi açısından seçildi.