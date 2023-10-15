Nobel ödüllü şair Louise Glück hayatını kaybetti
2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi şair Louise Glück, 80 yaşında yaşamını yitirdi.
Hayata veda eden Louise Glück'ün ölümü, Glück'ın eserlerinde editörlük yapmış olan Jonathan Galassi tarafından teyit edildi.
Öte yandan şiirlerinin son dönem çevirilerini yapan çevirmen Nuray Önoğlu, Glück anısına bir şiiri "Ruhu şad, devri daim olsun. Dizeleri yaşadığımız sürece bizimle kalacak" notuyla paylaştı.
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