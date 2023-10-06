Dünyaca ünlü motosiklet markası sınırlı sayıda elektrikli bisiklet üretti

Elektrikli bisikletlerin popüler olması ile birlikte birçok firma sektöre girmeye başladı. Bu firmaların arasına şimdi ise Ducati'de katıldı. İşte Ducati'nin yeni elektrikli bisikleti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:11
Dünyaca ünlü motosiklet markası sınırlı sayıda elektrikli bisiklet üretti
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Elektrikli bisiklet pazarı günden güne büyümeye devam ediyor. Ünlü motosiklet markası Ducati'de bu pazara giriş yaptı. Sınırlı sayıda üretilen Powerstage RR Limited Edition adlı elektrikli bisikletini tanıttı.

Misano'daki Bisiklet Festivali'nde duyurulan Powerstage RR Limited Edition, Ducati'nin zaten etkileyici olan Powerstage RR modelini daha da ileri taşıyor. Bu bisikletin öne çıkan özelliği ise tamamen karbon fiber şaseye sahip olması oldu. Şasi, ekstra karbon katmanları ile güçlendirilmiştir ve dayanıklılığı artırmak için tasarlanmış.

Performans açısından, Ducati, Shimano ile işbirliği yaparak EP801 sistemini kullanıyor. Bu sistem, etkileyici 85 Newton-metre tork değeri ve 500 watt maksimum güç sunuyor. Bu sayede sürücülerin pedal çevirme gücü önemli ölçüde arttırılıyor ve yokuş yukarı sürüşleri kolaylaştırılıyor.

Powerstage RR Limited Edition'ın tekerlekleri benzersiz bir "kefal düzeni" kullanır, bu da çeviklik ile engelleri aşma yetenekleri arasında mükemmel bir denge sağlar. Ön tekerlek 29 inç, arka tekerlek ise 27,5 inç çapındadır.

Powerstage RR Limited Edition, 11.990 Euro (mevcut kur ile 349 bin 303 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. 


elektrikli bisiklet Ducati Powerstage RR Limited Edition

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