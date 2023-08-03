Nolan, Oppenheimer'daki diyalog sorunun nedenini açıkladı: 'Bu sanatsal bir seçim'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:07

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın filmleri, sesin yüksekliğinden dolayı bazen diyalogların anlaşılmaz olduğu eleştirilerine maruz kalmıştı. Ancak yönetmen, Insider'la yaptığı röportajda bu sorunun bir nedeni olduğunu söyleyerek bunun stilistik tercih olduğunu belirtti.

Nolan açıklamasında "Oyuncunun daha sonra yeniden seslendirmesinden ziyade o anda sergilenen performansı kullanmayı seviyorum. Bu bazı insanların katılmadığı sanatsal bir seçim" dedi.

Post prodüksiyonda ek diyalog kayıtları (ADR) kullanmayı reddeden Nolan, oyunculardan daha sonra ses geçirmez bir kabinde replikleri yeniden kaydetmelerini istemek yerine diyalogu o anda yakalamayı tercih ediyor.

IMAX kameraları kullanarak, daha sessiz olan yeni kameraların üretimi üzerinde çalışıyor olsa da, bazı filmlerinde IMAX teknolojisini tercih etmediğini açıklıyor. Bu kararını, filmdeki diyalogların öncelikli olduğu sahneler için gerekçelendiriyor.

Yönetmenin filmleri, tarihsel olarak ses miksajı ve ses düzenlemesi konusunda eleştirilere maruz kalmıştır. Örneğin, "Interstellar" filminde diyalogların duyulmaması eleştirilere neden olmuş, ancak Nolan bu durumu deneyimin bir parçası olarak tanımlamıştı. Aynı şekilde, "Kara Şövalye Yükseliyor" ve "Tenet" filmlerindeki bazı ses miksajı tercihleri de eleştirilmişti.