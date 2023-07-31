Oppenheimer'dan sonra mutlaka izlenmesi gereken 10 yapım!

FAİL - SAFE (1964)

Sidney Lumet, klasik gerilim filmlerinin öncülünün "makinelerin kazandığı" olduğunu bir keresinde ifade etti. Lumet'in 1964 yapımı "Fail-Safe" adlı filmi, olay örgüsü açısından Stanley Kubrick'in "Dr. Strangelove"ı ile benzerlikler taşıyor. Başroldeki Amerikan Başkanı (Henry Fonda), bir Amerikan nükleer bombardıman uçağının yanlışlıkla Sovyetler Birliği'ne saldırı başlatması sonucu III. Dünya Savaşı'nın eşiğinde ciddi bir kararla karşı karşıya kalır. Başkan, Soğuk Savaş düşmanları arasındaki dengeyi yeniden kurmak için acil bir adım atması gereken zorlu bir durumla yüzleşir.

Kubrick'in "Dr. Strangelove" ve Lumet'in "Fail-Safe" filmleri, Soğuk Savaş dönemi ve nükleer silahlanma yarışı gibi önemli tarihi olayları ele alırken insanlığın kendi yarattığı tehlikelerle nasıl yüzleştiğini ve hayatta kalma mücadelesini anlatarak sinema tarihinde önemli bir yer edinmiştir.