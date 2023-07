Oppenheimer'dan sonra mutlaka izlenmesi gereken 10 yapım!

ENOLA GAY: THE MEN, THE MISSION, THE ATOMIC BOMB (1980)

Hiroşima'nın bombalanmasının 35. yıldönümünde yayımlanan film, dünyanın ilk atom bombasını atan B-29 Enola Gay'in mürettebatını takip ediyor. Bu nedenle, Manhattan Projesi ve bombayı geliştirenler hakkında daha az şey bulunuyor.

General Leslie Groves, deneyimli oyuncu Richard Herd tarafından canlandırılıyor. Dallas yıldızı Patrick Duffy, Enola Gay'in pilotu ve komutanı Albay Paul Tibbetts'i canlandırırken, nadir görülen dramatik bir rolde Billy Crystal, uçağın radar uzmanı Teğmen Jake Beser'i canlandırıyor.