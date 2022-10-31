"Notre Dame de Paris" müzikali, gelecek yıl Zorlu PSM'de 21 kez sahnelenecek
Guinness Rekorlar kitabına giren ve birçok ödüle değer görülen "Notre Dame de Paris" müzikali, yeniden Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak.
Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikal, orijinal dili Fransızca olarak 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında 21 performans olarak sahnelenecek.
Victor Hugo'nun unutulmaz aşk hikayesi "Notre Dame'ın Kamburu"ndan uyarlanan müzikal, 1998 yılından bu yana kalabalık kadrosu ve dikkati çekici sahne tasarımı ile seyircilerin beğenisine sunuluyor.
Palais des Congres Paris'te 24 yıl önce başlayan "Notre Dame de Paris" müzikali, Guinness Rekorlar kitabına "ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal" olarak girdi ve müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathedrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı.
Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan, 10 dilde, 24 ülkede 5 binden fazla sahnelenen müzikal, daha önceki sezonlarda da Zorlu PSM'de sahnelenmiş ve biletleri satışa çıkar çıkmaz anında tükenmişti.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Benzine büyük zam yolda