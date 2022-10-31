"Notre Dame de Paris" müzikali, gelecek yıl Zorlu PSM'de 21 kez sahnelenecek

Guinness Rekorlar kitabına giren ve birçok ödüle değer görülen "Notre Dame de Paris" müzikali, yeniden Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:17
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Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikal, orijinal dili Fransızca olarak 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında 21 performans olarak sahnelenecek.

Victor Hugo'nun unutulmaz aşk hikayesi "Notre Dame'ın Kamburu"ndan uyarlanan müzikal, 1998 yılından bu yana kalabalık kadrosu ve dikkati çekici sahne tasarımı ile seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Palais des Congres Paris'te 24 yıl önce başlayan "Notre Dame de Paris" müzikali, Guinness Rekorlar kitabına "ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal" olarak girdi ve müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathedrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı.

Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan, 10 dilde, 24 ülkede 5 binden fazla sahnelenen müzikal, daha önceki sezonlarda da Zorlu PSM'de sahnelenmiş ve biletleri satışa çıkar çıkmaz anında tükenmişti.


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