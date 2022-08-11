Nur Serter’den ‘Emperyalizmin Kıskacında Ulus-Devlet ve Kuruluş Doktrini‘

11 Ağustos 2022 Perşembe, 00:01

Ekonomi akademisyeni ve siyasetçi Prof. Dr. Nur Serter, Emperyalizmin Kıskacında Ulus-Devlet ve Kuruluş Doktrini (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı yeni incelemesinde, “Kuşatılmışlığa boyun eğen bir ulus olmadık biz… En çaresiz olduğumuz sanılan anlarda, gücümüzü fark ettik, ayağa kalktık ve yürüdük. Gücümüzü bize unutturmaya çalışanlar oldu. Aramızda unutmaya hazır olanlar da bulundu. Ancak kapkara bulutların arasında parlayan ışığı bulmayı, aydınlığa kararlılıkla yürümeyi bildik. Tarihimiz rehber, Atatürk önderimiz oldu.” diyor.

Emperyalizme diz çöktüren milletimizin, tam bağımsız yaşama hakkını canını vererek teslim aldığını ancak siyasetin kirli rekabeti içinde parça parça teslim edildiğini algılamakta geç kaldığını açımlayan Prof. Dr. Serter, Türkiye’ye kaybettirilenlerini yeniden kazanmanın, ışığı yakalamak için gerekli olduğunu vurguluyor.

İncelemesinde bu yolda yalnız olmadığımıza da dikkat çeken Prof. Dr. Nur Serter, ülkenin dört yanında yakılan çoban ateşlerinin giderek çoğaldığının, Cumhuriyet değerlerini savunanların aynı kaygıları taşıdığının, aynı duyguları paylaştığının ve aynı arayışları seslendirdiklerinin altını çiziyor.

Dediği gibi; “Eksik kalan tek şey vardır; birleşmek, bütünleşmek, gücünün farkına varıp, ortak hareket edebilmektir.”