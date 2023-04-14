Nuri Bilge Ceylan yine aday

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

16 Mayıs akşamı, Kral 15. Louis (Johnny Depp) ile yoksul halkın içinden gelip sarayın göbeğine yerleşerek kralın gönlünde taht kurmayı başaran güzel ve zeki dilber Jeanne du Barry’yi hem yorumlayan hem de sahneye koyan Fransız kadın yönetmen Maïwenn’in yarışma dışı sunulan filmiyle başlayacak olan 76. Cannes Festivali’nin ana seçkileri dün açıklandı.

Bu kez, basın sunumunu farklı bir ikili, yeni bir “çift” yapıyordu. Festivalin sanat yönetmeni (Fransızca adıyla, genel delegesi) Thierry Frémaux, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştıkları sinefil Pierre Lescure yerine, festival başkanlığı koltuğuna (daha çok idari sorumlulukları kapsayan bir görev) oturan Alman kökenli, sinemanın endüstri kanadından gelen bayan İris Knobloch ile yan yanaydı. Önceki yıllara oranla biraz daha yorgun ve gergindi galiba. Geçmişe ve temel değerlere sadık kalarak geleceğe bakmak, hatta değişimleri öngörmek ve yeni oluşumlara şimdiden destek olabilmek, kuşkusuz zor ve hassas dengeler oluşturmayı gerektirmekteydi...

ALTI KADIN YÖNETMEN

Altın Palmiye yarışına katılacağı açıklanan filmler içinde yenilikçi genç adlar ve farklı coğrafyalar göze çarpıyordu gerçi ama aralarında Nuri Bilge Ceylan’ın da bulunduğu palmiyeli ustalar ciddi bir ağırlık oluşturmaktaydılar. Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti ve Wim Wenders, N. B. Ceylan gibi ikinci kez Altın Palmiye almayı umarken Ken Loach üçüncü kez bu onura erişmeyi düşleyecek...

Marco Bellocchio, Todd Haynes, Aki Kaurismaki, Wes Anderson gibi tanınmış yönetmenlerin de yer aldıkları yarışmalı bölümde 6 kadın yönetmenin bulunması (Catherine Breillat, Maiwenn, Alice Rohrwacher...), ayrıca belgesel türün, Wang Bing’in “Gençlik” adlı filmiyle uzunca bir aradan sonra yeniden onurlandırılması da dikkat çekmekte... Amerikan sinemasının popüler örnekleri ve yıldız oyuncuları, alışıldığı üzere resmi seçkinin yarışma dışı programlarında yer alacaklar yine...

Martin Scorsese’in yanında Takeshi Kitano, Steve McQueen ve Harrison Ford’lu Indiana

Jones serisinin yönetmeni James Mangold da kırmızı halılı merdivenleri çıkacaklar...

FİLMİN KONUSU



Nuri Bilge Ceylan’ın senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu’yla birlikte kaleme aldığı “Kuru Otlar Üstüne” filminin kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici gibi isimler rol alıyor. Film, Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet’i konu alıyor. Meslektaşı Kenan’la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanan Samet, içine düştüğü çetin hayattan kurtulmaya çalışır...

