Nürnberg’de 26. buluşma

20 Şubat 2022 Pazar, 15:31

Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali bu yıl 11-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.



Her yıl Türkiye ve Almanya’dan uzun ve kısa metrajlı filmlerin gösterildiği ve bu iki dalda yarışmanın yapıldığı festivalin bu yılki açılış filmi “Bergen” olarak belirlendi.

Bu yıl 26. kez düzenlenecek festivalde Kısa Film Yarışması’nın jüri başkanlığını usta sinemacı ve yazar Tayfun Pirselimoğlu üstlenecek. Jüride ayrıca Alman oyuncu ve yönetmen Ulrike Arnold, Alman sinemacı Tini Tüllmann ve Berlin doğumlu oyuncu Süheyle Ünlü de yer alacak.

ONUR ÖDÜLLERİ

Bu yılın Onur Ödülleri ise Türkiye’den iki ve Almanya’dan bir isme veriliyor. Sinemamızın yıldız isimlerinden Perihan Savaş 1970'lerden günümüze Türk sinemasındaki performansıyla Türkiye sineması oyunculuğunu uluslararası platforma taşıması nedeniyle ve toplum içerisinde kadın mücadelesinde öncü rol modeli için Türkiye Almanya Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü alacak.

Uluslararası Altın Portakal Antalya Film Festivali ve Gezici Film Festivali Sanat Yönetmeni Dr. Ahmet Boyacıoğlu ise sinema sanatı aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa kültürü ve sinema pazarıyla buluşturması nedeniyle, Avrupa içinde kültür sanat diyaloğuna verdiği fevkalade katkıları ve Türkiye'yi de dahil ederek bir Avrupa kimliğinin oluşması sürecine verdiği çok değerli uğraşları için ödüle layık bulundu.

Bu yılın bir diğer Onur Ödülü’nü ise ARTE Sinema ve Televizyon Filmleri Genel Başkanı Claudia Tronnier Almanya sinemasının genç yetenekli sinemacılarına yıllardır gösterdiği özel ilgi ve verdiği teşvikle AlmanTürk sinemasının çok büyük bir başarıyla oluşmasını sağladığından dolayı alıyor.