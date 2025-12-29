Ocak ayında Netflix: The Rip, Ne Yaptığını Biliyorum, Ayrılık Sevdaya Dahil ve daha fazlası...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 17:08:00
Haber Merkezi
2026 yılının ilk ayında Netflix kütüphanesine yeni içerikler eklenecek. İşte Netflix kütüphanesine bu Ocak ayında eklenecek yapımlar...

STRANGER THINGS (5. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ) - 1 OCAK

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

NE YAPTIĞINI BİLİYORUM - 8 OCAK

Ayrı yaşayan ve biri muhabir, diğeriyse dedektif olan bir karı koca, birbirlerini baş şüpheli olarak gördükleri bir cinayet davasını çözmek için yarışırlar.

AGATHA CHRISTIE: YEDI KADRAN - 15 OCAK

Agatha Christie’nin eserinden uyarlanan dizide, şatafatlı bir kır evi daveti beklenmedik bir cinayetle gölgelenir. Olayın ardından zeki ve soylu bir genç, perde arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için ipuçlarının peşine düşer.

AYRILIK SEVDAYA DAHİL - 15 OCAK

Ayrılık Da Sevdaya Dahil tefeci bir ailenin tahsilat işlerini yürüten Kemal'in lokantacı Afife'nin borcunu tahsil etmek üzere harekete geçmesi ve bu mücadelede aşkı bulmasını konu ediniyor.

THE RIP - 16 OCAK

Teğmen Dane Dumars ve Dedektif Çavuş J.D. Byrne liderliğindeki bir Miami polis ekibi, terk edilmiş bir depoda birkaç milyon dolar nakit bulur. Bu keşif, yabancıların parayı öğrenmesiyle birlikte güvensizlik ve şüphenin artmasıyla sadakatlerini sınar. Kısa süre sonra, yalnızca birimin dürüstlüğü değil, aynı zamanda kime güvenilebileceği sorusu da ortaya çıkar

BRIDGERTON (4.SEZON) - 29 OCAK

Sosyetenin bu yeni öyküsünde müzmin bekâr Benedict Bridgerton, bir maskeli baloda kılık değiştirmiş büyüleyici bir hizmetçiyle tanışır ve sonunda dengini bulur.

