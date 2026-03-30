ODTÜ Sanat, altı yıllık bir aranın ardından geniş bir programla başladı: Sanat kampüse yeniden geldi

1999’da “öğrenci burs fonu”na katkı sağlamak amacıyla başlatılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sanat, altı yıllık aranın ardından üniversitenin 70. yılı dolayısıyla yeniden başladı.

Önceki gün başlayan program, 4 Nisan’a kadar devam edecek. Elde edilecek gelirin “ODTÜ Öğrenci Burs Fonu”na aktarılacağı ve öğrencilerin eğitimine destek sağlayan sürdürülebilir bir dayanışma ağı olarak yaşamına devam edeceği program, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla yaşama geçti.

Festival, Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarına yayılıyor. Festivalin ilk gününde KKM Fuaye’de, “ODTÜ’de Sanat/60. Yıl+70. Kuruluş Yılı Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Sergiyle birlikte Amir Ahmadoghlu, Ecem Dilan Köse, Küntay Tarık Evren, Molektif’in (Ekin Kılıç Ezer-Özbir Erciyas) yerleştirmeleri ile, Balkan Karışman, Burak Dirgen, Cem Sonel, dist.es (Bilge Günay İçözü-Ilgın İçözü), Ecem Dilan Köse ve Selçuk Artut’un dijital eserleri sergilendi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil yaptığı konuşmada, ODTÜ Sanat’ı ait olduğu yere yeniden getirdiklerini söyleyerek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o meşhur söylevini hatırlayalım; bir toplumun sanat damarı koptuysa hayatiyetini de kaybetmiş demektir. Biz de bugün, bir süredir eksikliğini hissettiğimiz o bağı, eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Tiyatrodan müziğe, fotoğraftan dijital sanatlara kadar sanatın her rengini öğrencilerimizle, mezunlarımızla ve tüm Ankaralılarla buluşturmak istiyoruz. Bu sene sekiz gün sürecek etkinliklerimizi binalara hapseden o eski anlayışı bir kenara bıraktık; sanatla yaşayan bir kampüs hayal ettik. İstiyoruz ki o çok sevdiğimiz Alle’den kampüsün en uç noktalarına kadar her yer sanatla dolsun, her köşe bu heyecanı paylaşsın” dedi. Yozgatlıgil sözlerini şöyle noktaladı: “Sözlerimi yine Ata’mızın o unutulmaz tespitiyle bitireceğim: Hepimiz birer milletvekili, bakan, bilim insanı olduk ama bugün ODTÜ Sanat’ta sanatçılarımıza duyduğumuz o derin saygı, hayranlık ve bitmeyen alkışlarımızla tek bir yürek olacağız.”

Erkoç’un fotoğraf sevdası

Açılışın beklenen konserinde Kerem Görsev Quartet ve Fatih Erkoç sahneye çıktığında KKM’de alkış tufanı koptu. Piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve saksofonda Engin Recepoğulları’ndan oluşan grup, Erkoç eşliğinde yaklaşık bir buçuk saatlik konser verdi.

Gecenin en dikkat çekici anları, Fatih Erkoç’un fotoğraf sevdasıyla sürekli fotoğraf çektiği anlardı. Erkoç, Ferit Odman’ın fotoğraflarını çekerken, şarkıyı kaçırdı ve tüm salona eğlenceli anlar yaşattı.

FILM GÖSTERİMLERİ

Festival kapsamında dün akşam sahnede Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu vardı. Yarın Yeni Türkü’nün konser vereceği festival programında Şakalı Akustik (Harun Tekin-Koray Candemir), TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası-Sibel Köse, Fazıl Say, Una Noche En La Habana ve Dhafer Youssef’in yanı sıra bugün saat 17.00’de, ODTÜ Müzik Ve Güzel Sanatlar Bölümü önünde, rap müzik sanatçısı Çağrı Sinci Piano Live Sessions konseri de yapılacak. Festival kapsamında atölyeler, paneller ve söyleşiler de yer alıyor. Başka Sinema da festivale katkı sunuyor. Bugün saat 18.00’de, “Başka Sinema Rota” kapsamında Yorgos Lanthimos’un yönettiği “Bugonia” filmi gösterilecek. Festivalin ayrıntıları için ODTÜ Sanat’ın Instagram hesabı “odtüsanat70” adresi ziyaret edilebilir.