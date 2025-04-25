Oktay Ekinci Karikatürlü Ev Ayvalık’ta açıldı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:22

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:24

Ayvalık Kitapçısı’nın da yer aldığı merkezde çocuklar ve gençler için karikatür atölyeleri düzenlenecek. Hem karikatürle ilgili bilgiler verilecek hem de karikatürün sevdirilmesi sağlanacak. Usta isimler adına açılacak sergilerin ilki çizerler Eray Özbek, Murat Asın, Mustafa Yıldız, Lütfü Çakın ve M. Ali Güneş’in eserleri oldu.

Eski Karikatürcüler Derneği Başkanı ve gazetemiz çizeri Kamil Masaracı ve Yazı İşleri Müdürü Özgür Soyer’in de katıldığı açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kısa bir süre sonra binanın diğer köşesinde açılacak olan özel bireylerin çalışacağı “Engelsiz Kafe” ile Karikatürlü Ev’in bütünleşmiş bir alan konumuna geleceğini söyledi.

Başkan Mesut Ergin, Karikatürlü Ev’de, çocukların mizah anlayışını keşfetmelerini, hayal gücünü geliştirmelerini ve onlara karikatür sanatının inceliklerini öğreterek yeni bir ilgi alanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Mesut Ergin, “Bu etkinlik sayesinde, çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebilmelerine ve farklı bir akış açısı kazanmalarına yardımcı olurken, kendilerini geliştirme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Karikatürlü Ev, sorunlara karşı duyarsız kalmayan, sorunları gülümseterek düşündüren çizgilerle anlatan çizerlerin buluşma noktası olacak. Karikatürlü Ev yepyeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın, sanatçıların ve karikatüre gönül vermiş, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin buluşma noktası olacak” dedi.

Yıl boyunca sergilere ev sahipliği yapacak olan merkezde ayrıca çocuklara yönelik karikatür atölyesi etkinliklerinin gerçekleştirileceğine vurgu yapan Başkan Mesut Ergin, Karikatürlü Ev’de çocukların mizahi yönden gelişiminin amaçlandığını belirtti. Ayvalıklı çocukların, kentte yaşamını sürdüren ve Ayvalık’a yerleşen çizerlerle hem de Türkiye'deki çizerlerle buluşacaklarını söyledi.

Törende konuşan Kamil Masaracı, gazetede yıllarca aynı odada masa komşuluğu yaptığı Oktay Ekinci adına, böylesi anlamlı bir yerin açılmasına öncülük eden Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti. Masaracı, “Burada amaç; yetenekli olan gençler ve çocuklara karikatürü sevdirebilmenin yanı sıra karikatür çizebilmeyi öğrenebilmelerini sağlayabilmektir. Umarım; çocuklar ve gençler burada tebessümü çizebileceklerdir. Bu duygularla Ayvalık halkına da bizlere böylesi bir imkânı sunduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özgür Soyer de yaptığı konuşmada Oktay Ekinci’nin gazetecilik ve Cumhuriyet gazetesi için önemini vurguladı. Soyer, “Ekinci 1980 sonrasında başladığı Cumhuriyet gazetesi yazarlığını ölene dek sürdürdü. Türk basın tarihine çevre savunuculuğunu başlatan gazeteci mimar olarak geçti. Büyük bir yurtsever, aydınlanmacı ve örnek bir hümanisttti. Tehditlere aldırmadan ülkemizin doğal kaynaklarının, varlıklarının, kentlerimizin değerli yerlerinin kimilerince ele geçirilmelerinin üstlerini örten perdeleri kaldırdı. Oktay Ekinci’yi Karikatürlü Ev açılışında bir kez daha saygıyla selamlıyor, anısı önünde eğiliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ergin ve beraberindekiler; Karikatürlü Ev ve Ayvalık Kitapçısı’nın açılış kurdelesini, minik karikatürcü adayı çocuklarla birlikte kesti.