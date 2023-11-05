Okuma sevgisiyle 4 bin kitap biriktirdi, sahaf oldu

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:12

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:13

Zonguldak'ta çocukken başlayan okuma sevgisini sahaflık yaparak sürdüren İbrahim Akyürek, 20 yıldır kitap tutkunlarına hizmet veriyor.

Küçük yaşlarda kitap okuma merakı tutkuya dönüşen 73 yaşındaki Akyürek, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde eğitim gördüğü yıllarda her fırsatta sahafları dolaşarak kitaplarla iç içe olmayı tercih etti.

Mezuniyetinin ardından uzun yıllar fotoğraf sanatçılığı yapan Akyürek, bu süreçte kitaplarla olan bağını koparmayarak kitap sayısını artırdı. Kentin yetiştirdiği kültür, sanat insanları ve onların yazdıkları üzerine araştırma yaparak insanların hizmetine sunmaya karar veren Akyürek, topladığı kitaplarla 20 yıl önce Soğuksu semtinde sahaf dükkanı açtı.

İlerleyen yaşına rağmen fırsat buldukça büyük şehirlere giderek sahafları dolaşan, buralarda satın aldığı ve temin ettiği kitapları dükkanına getiren Akyürek, kitaba olan ilginin azaldığını düşünse de "benim dünyam" dediği dükkanında kitapseverlere ulaşarak sahaf kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Akyürek, bu zamana kadar çeşitli türlerde edindiği, bir kısmını evinde ve deposunda muhafaza ettiği yaklaşık 20 bin kitaptan 4 binini 20 metrekarelik dükkanında okuyucuların istifadesine sunuyor.

"İSTANBUL'A GİTTİKÇE SAHAFLARI TARIYORUM"

İbrahim Akyürek, okuma sevgisini çocuk yaşlarda kazandığını ve o dönemden itibaren kitaplardan kopmadığını söyledi.

Kentin önemli kültür ve sanat insanları yetiştirdiğini belirten Akyürek, Zonguldak üzerine yazanlar ve yazılanlar hakkında bilgiler toplamak merakıyla kitap edinmeye başladığını ifade etti.

Akyürek, insanların daha kolay alabilmeleri için olabildiğince ekonomik fiyatta kitaplar bulmaya çalıştığı dile getirerek, "İlgi; sadece Zonguldak'a özgü değil, büyük şehirlerde de ana caddeler üzerindeki küçük kitapçıların zamanla yok olduğu görüyoruz, aynı gerçek sahaflarda da var. Sık sık İstanbul'a gittikçe o sahafları tarıyorum ve zamanla bunların azaldığını görüyorum. Eskiye yönelik merakım devam ettikçe benim bu çabam sürecek." diye konuştu.

Dükkanını her yaş grubundan insanın ziyaret ettiğini anlatan Akyürek, "10-15 yıl önce üniversiteden öğrenci grupları geliyordu. Onlar gittikçe azaldı. Onların azalma nedenleri internet ortamı ya da okumaya olan eğilimin azalması olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜLTÜRLERİN YAŞAMASI KİTAP ÜZERİNDEN OLUYOR"

İnsanların kitapçılara gelerek internet ortamından ve cep telefonundan biraz olsun uzaklaştığına değinen Akyürek, şunları kaydetti:

"İnternet ortamında baktığınız her bilgi gerçek bilgi olmayabilir, kitaba dayanmadıkça çünkü oradakilerde kopyalama devam ediyor. İçerisinde yanlışlar da barındırıyor. İnternet sonuçta önemli bir kaynak ama bu kaynağın sağlaması yine kitaplardan yapılıyor. İnsan vücudu hareket üzerine odaklanmış. Halbuki internetin başında oturduğunuz zaman sabitsiniz. Sağlık yönünden de sorunlar çıkabilir ama kitapla ilişkiniz sayfayı çevirirken, kitabı alırken yerine koyarken hareket halindesiniz. Bu yönüyle de düşünmek lazım."

Akyürek, sahaflığın merak işi olduğunu anlatarak, "Kültürlerin yaşaması kitap üzerinden oluyor. Aynı durum kentimiz için de geçerli. Kent üzerine emek veren insanların-bunlar kültür insanları, siyasetçiler olabilir- gelecekte anılması, yeni kuşaklara devredilmesi için arada kitap olması gerekiyor. İnternet başlı başına yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Fırsat buldukça büyük şehirlerden satın aldığı ve temin ettiği kitapları dükkanında okuyucularla buluşturduğunu belirten Akyürek, elinden geldiğince kitaplarla iç içe olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.