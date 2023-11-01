Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:50

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:50

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı başladı. Türkiye'nin en büyük ve en önemli kitap fuarlarından biri olan TÜYAP Kitap Fuarı'nın tarihleri kitapseverler tarafından araştırılıyor. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman, nerede? TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman bitiyor? TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatleri ne? TÜYAP Kitap Fuarı giriş ücreti ne kadar?

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 28 Ekim–5 Kasım 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de düzenlenecek.

1000'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun, sayısız yazar katılım sağlayacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

Hafta sonu (28 -29 Ekim - 4 Kasım 2023) 10.00-20.00

Hafta içi (30-31 Ekim - 1-2-3 Kasım 2023) 10.00-19.00

5 Kasım 2023 10.00-19.00

TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

TÜYAP Kitap Fuarı'na giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir. Geri kalan vatandaşlar ise 20 TL giriş ücreti ile fuara giriş yapabilir.