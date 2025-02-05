Olten Filarmoni Orkestrası, İtalyan şef Macellari yönetiminde İzmir'de konser verecek

Yayınlanma: 05.02.2025 - 23:08

Güncelleme: 05.02.2025 - 23:08

Olten Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari yönetiminde İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser, 19 Şubat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konsere, Avrupa'nın en prestijli konser salonlarında ve festivallerinde sahne alan, Lugano ve Berlin gibi uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Signum Saksafon Kuartet orkestraya eşlik edecek.

Repertuarda, Astor Piazzolla'nın iki gitar için bestelenmiş ünlü "Tango Suite" adlı eseri de yer alıyor. Eser, Theodore Kerkezos ve Signum Saksafon Kuartet'in saksafon ve orkestra için yaptığı özel düzenlemeyle seslendirilecek.

Olten Filarmoni Orkestrası her konserinde uyguladığı "askıda bilet" sistemiyle de sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemeye devam ediyor.

Öğrencilerin bu deneyimi yaşamasına olanak sağlayan uygulamayla, sanatseverler bilet satın alarak sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunabiliyor.