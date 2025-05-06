Ölüm kalım savaşı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:15

David Yarokevsky Tuzak’ta (Locked) sınıf çatışmasını, sistemi, adalet, ahlak, anarşi, eşitsizlik, suçluluk, pişmanlık kavramlarını sorgular. Yönetmen filmini tümüyle Bill Skarsgard ve Anthony Hopkins’in yetkin performansları üstüne kurarak varsılların üstenciliğine, kibrine, şiddetine odaklanır.

Tuzak

Eddie gelip geçici işler yaparak geçinir, ayrı yaşadığı kızı Sarah ile ilgilenmez. Meteliksizdir, sokakta dolanırken New York’un iyi sayılabilecek mahallelerinden birinin otoparkında lüks bir cip gözüne çarpar, arabayı çalmayı düşünür. Arabanın arkasındaki Dolus yazısı kasten yapılan hile, düzen demektir. Jipin içine giren Eddie büyük bir tuzağa düştüğünü anladığında iş işten geçmiştir. William adlı psikopat genç adamı arabaya kilitler. Kedinin fareyle oynadığı gibi William’da Eddie’yle oynayacaktır. Eddie kurban, William sadist, bir işkencecidir. Aracı işkence odasına dönüştüren William’dan Eddie sokak zekâsıyla kurtulmaya çalışır. Hayatta kalabilirse Sarah’a daha iyi bir baba olacağına söz verir. Eddie’de Skarsgard sinemada salt canavarlar rollerinde olmayacağını böylece kanıtlar. Anthony Hopkins psikopat, seri katil (Kuzuların Sessizliği) rollerinde zaten çok başarılı bir aktördür. Yakın planlar, çoklu görüntüler, dron çekimleri, plonjeler gerilimi zirvede tutarlar. Mariano Cohn’un 4x4 (2021/ Arantin) filminden uyarladığı ikinci versiyonda Yarovesky psikolojik gerilimine etik ve politik boyutda katmış.

Thunderbolts

ANTİKAHRAMANLARIN VAROLUŞ KRİZİ

Avengers Marvel’ın A ekibiyse Thunderbolts B ekibidir diyebiliriz. Bu ikinci sınıf ekip ABD’nin karanlık çıkarları için anında harcanabilir,derin devletin başındaki Valentina’nın antikahramanlarla işi biter bitmez devreye üstün insan projesi Sentury’i sokar; kanıtlarından kurtulmak için de onları imha tuzağına çeker. Tuzağı farkeden Yelena, Robert Walker, Lady Ghost, kimliği belirsiz belleğini yitirmiş Bob’la birlikte kurtulur. Ekibe Yelena’nın babası Red Guardian’la Bucky Barnes’ta katılır. Bu ne çok iyi ne de çok kötü olan ekip varoluş krizi, yalnızlık, amaçsızlıkla boğuşur. Derin devlete karşı Amerika’yı, insanları korumak ve kurtarmak Thunderbolts’a düşer. Son jenerikleri mutlaka izleyin, gelecek bölümlerin tanıtımları yer alıyor. Jake Schreier’in yönettiği fantastik aksiyonda Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, David Harbour oynuyor.

ZİRVEYE DOĞRU TEK BAŞINA

70 yıllık kariyer, 1200 şarkı, 94 albümü 94 yıllık yaşamına sığdıran Charles Aznavour Fransız şansonlarını (şarkı) dünyaya tanıtan, tüm ülkelerde konserler veren, şarkılarını çeşitli dillerde söyleyen ender sanatçılardandı. Yoksul, alçakgönüllü Ermeni kökenli ailenin oğlu Charles küçük yaşta, Edremit doğumlu dansçı annesi Knar’la şarkıcı babası Misha Aznavuryan’ın sanat tutkusundan etkilenerek komedyen, şarkıcı, sanatçı olmak istedi.

Aznavour

Yaşamı o denli yoğundu ki yönetmenler Mehdi Idir’le Grand Corps Malade, Aznavour’un biyografik dramını şarkı isimlerden esinlenerek altı bölümde anlattılar. “Liza Minnelli’yle kısa aşkı ayrı bir film olurdu. Seçim yaptık. Charles’ın çalışma kapasitesi inanılmazdı. Mesleği için fedakârlık yapmaya hazırdı. Amacını gerçekleştirdi ama bu ona yetmedi” diyen yönetmenler sanatçının sadece çalışırken mutlu olduğunu vurgularlar. Charles’ın mükemmeliyetçi yönü, engelleri aşması, ırkçı, ayrımcı aşağılanmalara göğüs germesi, onu daha da güçlendirir. Edith Piaf’la tanışması ona çok sayıda kapı açar, oğlunun genç yaşta ölümü onu sarsar. Zirveye ulaşmak için çok çalışır, durursa öleceğini hisseder. Şarkı sözlerini deneyimlerinden yola çıkarak yazar. Aznavour’da Tahar Rahim’in yetkin performansı etkileyicidir. Marie Julie Baup Edith Piaf’ta Camille Moutawakil Charles’ın kız kardeşi Aida’da olağanüstüdürler. Aznavour yaşamı boyunca kendine, zamana, ölüme karşı yarıştı, sonunda da ölümsüzlüğe ulaştı.