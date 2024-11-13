Guy Ritchie'nin yeni filmi 'Wife & Dog'da Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike ve Anthony Hopkins yer alacak

Guy Ritchie'nin yeni filminde Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike ve Anthony Hopkins başrolde yer alacak.

Guy Ritchie'nin yeni filmi 'Wife & Dog'da Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike ve Anthony Hopkins yer alacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 20:52

Deadline'ın haberine göre Ritchie'nin bir sonraki filmi "Wife & Dog"un başrollerinde Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike ve Anthony Hopkins yer alacak. Çekimlerin Şubat 2025'te İngiltere'de başlaması bekleniyor. 

Son dört yılda beş projenin yönetmenliğini üstlenen Ritchie'nin Ocak 2025'te vizyona girmesi planlanan bir filmi (In the Grey) ve önümüzdeki yıl çekilmesi planlanan iki filmi var. 

Ritchie'nin ayrıca Natalie Portman ve John Krasinski'nin başrollerini paylaştığı, "Fountain Of Youth" filmi yaz aylarında prodüksiyonu tamamlanan ve 2025'te gösterime girecek



Etiketler: #Guy Ritchie #Benedict Cumberbatch #Rosamund Pike #Anthony Hopkins

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