Onur Ünlü'nün filminden uyarladığı 'Güneşin Oğlu' oyunu ilk kez tiyatroseverlerle buluştu

Onur Ünlü imzalı aynı adlı filmden sahneye uyarlanan "Güneşin Oğlu" oyununun prömiyeri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

İlk gösterime oyuncu Birce Akalay, Burak Çevik, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Mehmet Ozan Dolunay, Murat Boz, Oğulcan Engin ve Sinan Engin'in arasında olduğu ünlü isimler katıldı.

Tek perde olan ve yaklaşık 70 dakika süren oyuna, izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi.

Oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.

Özgün bir sahne diline sahip, mizah ile absürtlüğü bir araya getiren hikayesiyle "Güneşin Oğlu", 7 Aralık'ta da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesine uyarlanan oyunun yönetmenliğini de Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan birlikte üstlendi. Oyunda, Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesi anlatılıyor.

Oyun, ayrıca oyuncuların sahnede kendi mekanlarını oluşturduğu bir anlatım diliyle sahneleniyor.