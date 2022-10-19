Operada Mozart ile ‘Figaro’nun Düğünü’
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘’Figaro’nun Düğünü’’ operasının prömiyerini 22 Ekim tarihinde yapacak.
Dünya sahnelerinin en beğenilen opera eserlerinden biri olarak günümüzde de yerini koruyan “Figaro’nun Düğünü’’ Yiğit Günsoy’un rejisi ve dönüşümlü olarak Dağhan Doğu ve Kıvanç Tepe’nin orkestra şefliğinde Samsun Devlet Opera ve Balesi koro, orkestra ve bale sanatçıları tarafından sahnelenecek.
Nisan 2020’deki prömiyeri için provaları sürerken Covid-19’un ortaya çıkışıyla ertelenen eser, 2021 yılında yeniden çalışılmaya başlamış ancak kısıtlamalar nedeniyle yeniden ertelenmişti. Eser, cumartesi akşamı saat 20.00’de 2.5 yıllık bir çalışmanın ve bekleyişin ardından seyircisine kavuşacak.
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