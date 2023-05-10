Operanın divası konserlerle anılıyor

Yayınlanma: 10.05.2023 - 01:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 01:07

Leyla Gencer özellikle bel canto (güzel şarki söyleme sanatı) ile ünlü olan sanatçının dağarcığında Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi ve Puccini’nin operaları yer almış, çağın ünlü şef ve rejisörleriyle çalışmıştır. Aydın Gün’ün girişimiyle adına başlatılan Leyla Gencer Şan Yarışması’nda derece alan sanatçılar bugün dünyanın ünlü sahnelerinde oynamaktadır. Leyla Gencer sahneden çekildikten sonra verdiği ustalık sınıflarıyla da ayrı bir saygınlık kazanmıştır.

CRR’DE LA SCALA AKADEMİSİ

CRR konser salonunda 10 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak konserde La Scala Operası solist sanatçılarından Paolo Ingrasciotta (bariton), Sara Rossini (soprano) piyanist James Vaughan eşliğinde G. Rossini, W. A. Mozart, C. Gounod, G. Puccini, G. Verdi operalarından aryalar seslendirecekler.

LA DİVA TURCA - LEYLA GENCER ANMA KONSERİ

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) da, Leyla Gencer’i 25 Mayıs’ta Zorlu PSM Sahnesi’nde vereceği konserle anıyor. 19. yüzyılda G. Bellini ve G. Verdi’yle birlikte İtalyan Romantik opera üslubunu yaratan en önemli bestecilerden biri olan Giochiano Rossini’nin büyük ölçekli iki dinsel yapıtından biri olan Stabat Mater, bu özel konserde dinleyiciyle buluşacak. Konser günü yazarımız “Tutkunun Romanı: Leyla Gencer (Alfa Yay.) kitabının yazarı Zeynep Oral’da Aydın Büke ile söyleşi yapacak.