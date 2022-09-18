Ordu'daki Zümrüt Fındık Festivali'nde Pinhani grubu sahne aldı

18 Eylül 2022 Pazar, 15:40

Valilik ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Sen1 Ordusun Platformunun destekleriyle düzenlenen festivalin ikinci gününde Pinhani grubu, sevenleriyle buluştu.

Pinhani grubu, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde grubun solisti Sinan Kaynakçı, kemençe çalarak Karadeniz şarkılarını da okudu. Festival, yarın çeşitli etkinlerle sona erecek.