Ordu'daki Zümrüt Fındık Festivali'nde Pinhani grubu sahne aldı

Ordu'da düzenlenen Zümrüt Fındık Festivali kapsamında Pinhani grubu konser verdi.

AA
18 Eylül 2022 Pazar, 15:40
Ordu'daki Zümrüt Fındık Festivali'nde Pinhani grubu sahne aldı
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Valilik ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Sen1 Ordusun Platformunun destekleriyle düzenlenen festivalin ikinci gününde Pinhani grubu, sevenleriyle buluştu.

Pinhani grubu, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde grubun solisti Sinan Kaynakçı, kemençe çalarak Karadeniz şarkılarını da okudu. Festival, yarın çeşitli etkinlerle sona erecek.


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